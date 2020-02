Kleine Zeitung +

Pölstal Eine absolute Mehrheit wird sich für keine Partei ausgehen

Vier Parteien treten in Pölstal bei der Gemeinderatswahl an: ÖVP, SPÖ, FPÖ und erstmals die Neos. Es wird spannend, wie sich die Kandidatur der Neos auf die politische Zukunft in der Gemeinde auswirken wird.