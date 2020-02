Blaue sagen roten Hochburgen in der Region den Kampf an. KPÖ will die derzeit zwölf Mandate im Bezirk Murtal halten. Am Dienstag (18. Februar) haben beide Parteien ihre Kandidaten vorgestellt.

Stefan Hermann, Mario Kunasek und Wolfgang Zanger von der FPÖ © Sarah Ruckhofer

Kämpferisch zieht die FPÖ in den Gemeinderatswahlkampf: Mehr als 200 Kandidaten hat man im Bezirk Murtal gefunden, 87 in Murau. Der Anspruch ist klar: „Wir wollen mindestens einen Bürgermeister stellen“, so Bezirksparteiobmann Wolfgang Zanger, der selbst in seiner Heimatgemeinde Lobmingtal an den Start geht. Vorrangiges Ziel der Blauen ist es, absolute Mehrheiten in Gemeinderäten zu brechen. Zanger nennt vor allem die Bezirkshauptstadt Judenburg als Hoffnungsfeld, auch in Knittelfeld und Zeltweg will man die rote Dominanz beenden.