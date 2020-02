Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fritz Sperl wird sehr wahrscheinlich Bürgermeister bleiben © Peter Haselmann

In St. Lambrecht sind die Mandate derzeit so verteilt: 8 ÖVP, 5 SPÖ und 2 FPÖ. Dies wird nach der Gemeinderatswahl am 22. März definitiv nicht mehr der Fall sein, denn die Freiheitlichen treten in der Gemeinde nicht mehr an. Die 15 Mandate werden sich also ÖVP und SPÖ aufteilen. Nicht auszuschließen, dass jede der zwei Parteien ein Mandat der Freiheitlichen dazugewinnen wird.