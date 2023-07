Er war gerade dabei, in der Werkstatt seines Nachbarns Bretter zuzuschneiden, als das Unglück passierte: Ein Landwirt (40) geriet am Freitagabend gegen 20.30 Uhr mit der rechten Hand in das rotierende Sägeblatt der Kreissäge. Sein Nachbar eilte ihm sofort zur Hilfe und alarmierte die Rettung Oberwölz und die Besatzung des Notarztwagens Murau.

Mit dem Rettungshubschrauber C14 wurde der 40-Jährige sofort ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Er erlitt schwere Verletzungen an der rechten Hand. Laut der Polizei dürfte ein Fremdverschulden auszuschließen sein.