Am Mittwochnachmittag kam es in Kraubath in der Mur (Bezirk Murtal) zu einem schweren Unfall mit einem Fahrzeug des Bundesheeres. Ein Pinzgauer des Fliegerabwehrbataillons 2 in Zeltweg war zu einer Ausbildungsfahrt in einem Wald im Bereich Kraubatheck unterwegs. In dem Geländefahrzeug befanden sich ein Unteroffizier und drei Grundwehrdiener, so ein Sprecher des Militärkommandos Steiermark.