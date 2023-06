Das Regionalmanagement Murau Murtal hat ein Brettspiel entwickelt, bei dem Volksschülerinnen und -schüler als auch die Gemeinden eingeladen waren, sich aktiv an der Entstehung zu beteiligen. Mit dem Spiel soll bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Interesse an der Region Murau Murtal und natürlich Spaß an Brettspielen geweckt werden.