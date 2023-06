Die Kleine Zeitung hat schon mehrmals darüber berichtet, erstmals Ende des Vorjahres: Die Flugschau Airpower kehrt schon früher nach Zeltweg zurück als erwartet. Am Donnerstag bestätigte das Verteidigungsministerium das via Aussendung. Am 6. und 7. September 2024 veranstaltet das Österreichische Bundesheer wieder gemeinsam mit den Partnern Land Steiermark und Red Bull am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg die Airpower.