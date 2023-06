Er ist ein echter Hingucker - der Wasserturm in der Stadtgemeinde Zeltweg, der vor einigen Jahren zum Café umfunktioniert wurde und wie G'Schlössl Murtal, Steirerschlössl Zeltweg oder Hofwirt Seckau einst vom im Vorjahr verstorbenen Milliardär Dietrich Mateschitz erworben wurde. Die Häuser finden sich alle unter dem Dach der in Salzburg ansässigen Tauroa GmbH, die nun mitgeteilt hat: "Das Café Wasserturm in Zeltweg wird wieder eröffnen." Fast ein Jahr hatte der beliebte Gastrobetrieb geschlossen, Hauptgrund waren die Bauarbeiten rund um das Arboretum (ein Park mit mehr als 1000 Pflanzen).