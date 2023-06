Eine neue Postbasis ist in Teufenbach-Katsch entstanden, am 2. Juni 2023 wurde zur Eröffnungsfeier geladen. Errichtet wurde das Gebäude im Ortsteil Katsch, wobei es laut manchen Archäologen in diesem Bereich schon in der Römerzeit eine Poststation gegeben haben soll. Auf dem Grundstück fand man Siedlungen aus der Kelten- und Römerzeit - nach Untersuchungen stand aber fest: Die neue Postbasis kann unter gewissen Auflagen gebaut werden (wir berichteten).