In Spielberg (Bezirk Murtal) kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw kollidierten im Gemeindegebiet. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar. 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr Spielberg rückten aus. Am Unfallort waren auch das Rote Kreuz, ein Notarzt und die Polizei.

Während sich das Rote Kreuz um die drei verletzten Personen kümmerte, wurde seitens der Feuerwehr Spielberg die Einsatzstelle abgesichert und mit den Bergearbeiten begonnen, schildert Einsatzleiter Hauptbrandinspektor Gerald Stengg. Die Verletzten wurden ins LKH Judenburg gebracht.