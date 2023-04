Ein vorbereiteter Osterfeuer-Haufen ging in der Gemeinde Lobmingtal gegen drei Uhr morgens am Karsamstag viel zu früh in Flammen auf und hielt die Feuerwehr Großlobming auf Trab, die sofort ausrückte. Mit Hochdruckrohr, Krampen und Hacken konnten die 20 aus dem Bett geholten Feuerwehrmänner das Feuer im Bezirk Murtal unter Kontrolle bringen.