Mit Kaminbesen, Handkehrhaspel und Staubsauger ausgestattet betreten Rauchfangkehrermeisterin Stefanie Glantschnig und ihrer Tochter Leonie (6) im tiefverschneiten Salla (Gemeinde Maria Lankowitz) das Stüblergut. Das Forsthaus am Gaberl, das an der Bezirksgrenze zwischen Voitsberg und dem Murtal in 1900 Metern Seehöhe steht, ist Schauplatz für den Dreh zu einer neuen Folge der Servus TV-Volkskultursendung "Hoagascht", in der Handwerk, Tradition, Brauchtum und Musik aus ganz Österreich die Hauptrolle spielen.