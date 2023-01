"In unserem österreichischen Rechtssystem heißt es: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht", sagt Johannes Schütz, Rechtsanwalt aus Judenburg, der unter anderem auf Arbeitsrecht spezialisiert ist. Das Thema sei emotional, so wie im Fall der Murtalerin, der nach 25 Jahren als Physiotherapeutin gekündigt wurde, da ihre Ausbildung in Bosnien als nicht nostrifizierbar gilt (wir berichteten).