Haus, Familie - und ein Urlaub in der Schweiz: Das sei der Traum eines jeden Inders. Durch diverse Bollywoodfilme sei das Land jedermann und -frau in Indien bekannt, sagt Siyad Rawther. Der Süd-Inder aus Kerala lebt seit 2015 in Hetzendorf bei Fohnsdorf. Einem "himmlischen" Zufall ist dieser Umstand zu verdanken - auf einem Flug innerhalb Indiens kam er neben dem Ehepaar Hannes Schütz und Sigrid Schütz-Kokail zu sitzen, die Sympathie war wechselseitig vorhanden, man tauschte Nummern aus, und bald schon hatte der gelernte Krankenpfleger das Murtal als seine neue Heimat auserkoren. Gleich von Anbeginn erstaunte ihn der eingangs erwähnte Umstand, "Österreich ist genauso schön wie die Schweiz, und dazu noch günstiger", meint er. Er begann, Videos über den Dachstein zu drehen, über die Heuernte auf einem Bauernhof, oder von der Lebkuchenproduktion der Lebzelterei Regner in Seckau.