Zu einem Brand kam es am Montag, 23. Jänner, in Knittelfeld. Aus nicht näher bekannten Umständen brach in einem Mehrparteienhaus gegen 10.15 Uhr im Erdgeschoß ein Feuer aus. Beim Eintreffen der Feuerwehren Knittelfeld, Apfelberg und Kobenz breitete sich der Brandrauch bereits über ein Abflussrohr vom Erdgeschoß bis in den dritten Stock aus.