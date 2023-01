In der Sitzung der steirischen Landesregierung am Donnerstag, 19. Jänner, wurde der Grundsatzbeschluss für das Radverkehrskonzept Murau-Murtal gefasst und eine erste Etappe beschlossen. Darüber informierte Verkehrsreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang in einer Aussendung.