Premiere in Spielberg

Neue Veranstaltung am Red Bull Ring entführt auf "Motorsport-Zeitreise"

Von 9. bis 11. Juni finden erstmals die "Red Bull Ring Classics" in Spielberg statt. Der PS-Trip in die Motorsport-Geschichte reicht von den Anfängen des Rennsports bis in die Blütezeit legendärer Boliden.