In der Marktgemeinde Weißkirchen wurde in den vergangenen Jahren von Politikern und einer Bürgerinitiative viel versucht, um die geplante Errichtung einer Baurestmassendeponie samt Asbestlager im Ortsteil Fisching zu verhindern. Ende 2019 fand eine Protestkundgebung gegen das Vorhaben der Rohrdorfer GmbH statt. Anfang 2020 brachte man einen jahrzehntealten Landschaftspflegeplan ans Licht, in dem eine Rekultivierung des entsprechenden Geländes vorgesehen ist – und eben nicht die Errichtung einer Deponie. Petitionen wurden gestartet, Rechtsanwälte beauftragt und Einsprüche eingebracht.