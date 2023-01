Krapfen haben Hochsaison: Zu Besuch in Brandls Backstube

In rund einem Monat, am 21. Februar, ist Faschingsdienstag. In den Backstuben steigt die Krapfenproduktion, auch bei Brandl in Möderbrugg. Ein Besuch in dem Betrieb, der heuer 60-Jahr-Jubiläum feiert.