Die Dame aus Krakauschatten ist sichtlich nervös: "I hob nix tan, i versteh des nit." Ihr wird vorgeworfen, gemeinsam mit ihrem Ehemann in der Knittelfelder Filiale der "Fleisch u. Wurstmarkt GmbH" Waren im Wert von 143 Euro entwendet zu haben. Sie ist bereits einmal wegen Ladendiebstahls rechtskräftig verurteilt. Ob sie sich schuldig fühle, will Richter Bernhard Zechner wissen - was die Dame erneut mit einem "I hob jo nix tan! Wos sui i sogn?" kommentiert. Dass offensichtlich doch eine Handlung getätigt wurde, legen Videos einer Überwachungskamera nahe, die der Filialleiter des Geschäfts einreicht: Die Angeklagte und ihr Mann bepackten zwei Schachteln, eine mit Wurstwaren, eine andere mit sonstigen Lebensmitteln.