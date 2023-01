Die Qual der Wahl haben nach der langen "Coronapause" alle Freunde der fünften Jahreszeit. Denn 2023 wird wieder richtig gefeiert, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Schließlich ist der Fasching nicht mehr allzu weit, in Fohnsdorf etwa findet die erste Faschingssitzung schon am 21. Jänner statt. Es gibt auch Veranstaltungen, die man nach Jahrzehnten wieder aufleben lässt, wie den Maskenball der Feuerwehr Zeltweg - oder Bewährtes wie den großen Faschingsumzug am Faschingdienstag, der abwechselnd in Knittelfeld und Judenburg über die Bühne geht. Heuer ist Judenburg dran.