Ukrainischer Inder eröffnet Ayurveda-Praxis in Judenburg

Wer eine Ayurveda-Behandlung sucht, muss ab 16. Jänner nicht mehr in die Ferne schweifen: Manu Mathew eröffnet in der Burggasse 25 seine Ayurveda-Praxis. Bereits seit August bietet er Hausbesuche an.