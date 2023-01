Hinter der Region Obersteiermark-West liegt ein ereignisreiches Jahr und auch 2023 wird sich in den Bezirken Murtal und Murau wieder so einiges tun. Wir werfen daher einen Blick auf einige Themen, die uns in den kommenden Monaten begleiten werden – von Bürgermeisterwechseln bis zur Zukunft der Murtalbahn, von Veranstaltungshöhepunkten bis hin zu den Judenburger Stadtfinanzen.