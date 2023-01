Einen Nahversorger "wie früher" plant "Die Foodies" Nina Supanz am Knittelfelder Hauptplatz. "Nachdem es am Knittelfelder Hauptplatz seit einiger Zeit leider keinen einzigen Nahversorger mehr gibt und diesen Umstand auch unzählige Menschen via Social Media sehr bedauern, haben wir es uns zum Vorhaben gemacht, diese Lücke inmitten des Knittelfelder Stadtzentrums zu schließen und arbeiten bereits unermüdlich daran, einen Nahversorger der besonderen Art ins Leben zu rufen beziehungsweise einen solchen am Knittelfelder Hauptplatz zu eröffnen", heißt es auf der Facebook-Seite des Unternehmens.