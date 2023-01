Die Nachricht kam für viele überraschend: Anfang Oktober 2022 berichtete die Kleine Zeitung, dass die Elektrizitätswerk Mariahof GmbH ab Jahreswechsel keinen Strom mehr an ihre rund 3500 Abnehmer in den Gemeinden Scheifling, Niederwölz, Teufenbach-Katsch, St. Lambrecht und Neumarkt liefern würde. Das Geschäftsfeld werde aufgrund der Turbulenzen am Energiemarkt komplett aufgegeben, so Geschäftsführer Heimo Obenaus damals.