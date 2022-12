Gegen 17 Uhr brach am Dienstag, 27. Dezember, ein Brand im Keller eines Mehrparteienhauses in St. Lambrecht (Bezirk Murau) aus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich elf Personen in dem zweistöckigen Wohnhaus. Bis auf eine Bewohnerin (43) konnten sich alle Personen selbstständig beziehungsweise rechtzeitig in Sicherheit bringen. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die 43-Jährige jedoch mit schwerem Atemschutz aus der Wohnung befreien. Die Frau wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Friesach eingeliefert.