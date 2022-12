Projektpräsentationen, Bürgerversammlungen, Genehmigungs- und Gerichtsverfahren, Protestkundgebungen, Wortgefechte bei Gemeinderatssitzungen und so manches mehr - seit Jahren steht die "Minex-Causa" im Blickpunkt der Öffentlichkeit. An den Plänen der Mineral Explorations GmbH, auf den ehemaligen ÖDK-Gründen in Zeltweg ein Verhüttungswerk zu errichten, scheiden sich im Aichfeld nach wie vor die Geister. Vor allem die Warnungen der Projektgegner vor einer Asbestbelastung durch das Werk bereiten vielen Bürgerinnen und Bürgern Sorgen.

Doch so viel auch über das Vorhaben debattiert wurde, eines ist bis dato - trotz mehrerer Ankündigungen - ausgeblieben: der Baustart für das Minex-Werk. Dieser hätte schon Anfang 2022 erfolgen sollen. Das vorgesehene Gelände an der Mur bleibt aber weiterhin ungenutzt und de facto unberührt. Auf die geplante Errichtung einer ungefähr 100 Millionen Euro teuren Betriebsanlage deutet kaum etwas hin.

Minex-Chef bezieht Stellung

Umgesetzt wurden bisher nur der vorgeschriebene Bau einer neuen Fischaufstiegshilfe sowie "kleinere Sanierungsarbeiten an Bestandsgebäuden", bestätigt auch Heinz Brunold, geschäftsführender Gesellschafter bei Minex. Gerüchte, das Vorhaben werde komplett fallengelassen, dementiert er allerdings: "Das Projekt wird weiterverfolgt und wir möchten Anfang 2023 die Entscheidung über die konkreten nächsten Schritte fällen."

Das Werk existiert bislang nur als Computermodell © Minex

Laut Brunold habe das Unternehmen die Zeit, in der man auf den Ausgang diverser Verfahren gewartet hat, genutzt, "um verschiedene Aspekte des Projektes weiterzuentwickeln". Diese Optimierungen seien noch am Laufen. Erst danach sollen weitere Baumaßnahmen beginnen.

Offener Brief

Unterdessen reißt die Kritik der Projektgegner nicht ab. Der Zeltweger Reinhold Sprung hat einen offenen Brief verfasst, der unter anderem an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Justizministerin Alma Zadić, Umweltministerin Leonore Gewessler und Landeshauptmann Christopher Drexler gerichtet ist. Darin ist von "staatlichem Betrug" und "offenem Gesetzesbruch" die Rede. Wie mehrfach berichtet, vertreten die Projektgegner rund um die "Bürgerinitiative für ein lebenswertes Aichfeld" die Ansicht, die Asbestbelastung durch das Werk sei bei der Umweltverträglichkeitsprüfung und im Beschwerdeverfahren nicht (ausreichend) berücksichtigt worden. Minex dementiert jegliche Gefährdung für die Bevölkerung.