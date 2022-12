Unterschiedliche Ereignisse haben in diesem Jahr, in dem Corona nur mehr ein Nebendarsteller gewesen ist, unsere Leserinnen und Leser bewegt. In den Bezirken Murtal und Murau mangelte es 2022 also nicht an spannenden Geschichten – und an Menschen, die zu den Großveranstaltungen in der Region geströmt sind. Von der Airpower über die MotoGP bis zur Formel 1, die gar einen Besucherrekord verbuchen konnte: Hunderttausende kamen in die Region, die Touristiker jubeln.



Weniger Anlass zum Jubeln gab und gibt es in anderen Bereichen. Personalnöte am LKH Knittelfeld bereiten etwa Sorge, es kam unter anderem zu Bettensperren, Patienten wurden an andere Krankenhäuser weitergeleitet: ein Thema, das uns auch im nächsten Jahr begleiten wird.