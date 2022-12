Die Frau soll schon seit einigen Monaten kein Zuhause mehr haben, doch aktuell ist aufgrund der winterlichen Temperaturen die Sorge besonders groß: "Wie können wir helfen? Wir haben Angst, dass sie erfriert", so Menschen, die die Obdachlose in den letzten Tagen gesehen haben. Der Anblick geht vielen Menschen aufgrund der Kälte und kurz vor dem Heiligen Abend nahe. In der letzten Zeit wurde sie vor allem unter der Autobahnbrücke Knittelfeld Ost beobachtet, dort hat sie sogar ein Feuer entzündet.