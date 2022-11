Auf der Friesacher Straße kam am gestrigen Freitag ein Auto von der Fahrbahn ab, die beiden Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Die beiden Männer (18 und 20) aus dem niederösterreichischen Bezirk Gänserndorf waren mit dem Wagen eines Freundes von Kärnten kommend in Richtung Neumarkt in der Steiermark unterwegs.

Bei Straßenkilometer 16 geriet das Auto in einer Linkskurve ins Schleudern, der 18-jährige Lenker verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw schlitterte nach rechts auf einen angrenzenden Parkplatz. Dort prallte er gegen einen Holzstapel.

Beide Männer wurden unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der 20-jährige Beifahrer mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Judenburg geflogen. Den Fahrer brachte das Rote Kreuz ins Krankenhaus Friesach.

Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt in der Steiermark führte die Bergung des Autos durch.