"Wartungen und Reparaturen sind meine Arbeit." Die Technikerin schließt eine Leitung an, welche die Kühlung des Werkzeugschiebers ermöglicht, sodass die Spritzgussanlage einwandfrei funktioniert. Weit und breit kein Kollege, der ihr erklärt, wie sie ihre Arbeit zu verrichten hat. Schlüpfrige Kalender in den Produktionsräumlichkeiten sind hier ebenso Fehlanzeige. "Das habe ich gleich abgeschafft", sagt Gunter Rath, Geschäftsführer der High Tech Plastics GmbH, kurz HTP, in Fohnsdorf. Er ist es auch, der seinen Kolleginnen den Kaffee bringt, und nicht umgekehrt. Und Kolleginnen gibt es reichlich in diesem Unternehmen: Der Frauenanteil liegt bei 58 Prozent, 130 Mitarbeiterinnen beschäftigt die Firma, welche Fahrzeug-Innenraumausstattung aus lackierten Kunststoffteilen für Premium-Automobilhersteller herstellt.

Premium-Autoteile "Made in Fohnsdorf"

Welche Teile sind "Made in Fohnsdorf"? Schaltung, Armaturenbrett, Warnblinkanlage, Seiten-, Mittel und Schaltkonsole, Lautsprechergitter etwa. Spritzen, lackieren und fügen, Montage und Endkontrollen sind hier fest in weiblicher Hand. "Für Frauen ist unsere Branche ein attraktiver Arbeitgeber geworden: Fair, vielfältig, flexible Arbeitszeiten, gute Karrierechancen", sagt Melanie Peischler. Sie ist seit 2018 in der HR-Leitung des Unternehmens, in welchem sie seit 2014 arbeitet. Die gelernte Chemielabortechnikerin absolvierte für ihre Position eine HR-Management-Ausbildung, welche ihr vom Unternehmen finanziert wurde.





"Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" auch in der Fertigung

Woher kommt der weibliche Überhang? "Bei uns muss man, etwa im Vergleich zur Metallindustrie, nicht körperlich schwer arbeiten", erklärt Peischler das Phänomen. Das spreche sich unter den Frauen herum. Gleitzeit und Elternteilzeit werden ebenso geboten, zudem gelte hier "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" in der gesamten Fertigung. Ausbildungsvoraussetzungen gibt es keine, außer in den Fachbereichen.

Um das weibliche Potenzial im Betrieb besser zu nutzen, wurden aktiv Schritte gesetzt. "In unserem Produktionsbetrieb arbeiten mehrheitlich Frauen. Dennoch haben wir gemerkt, dass sich hauptsächlich unsere männlichen Mitarbeiter technisch weiterbilden", erklärt Rath. Das soll nicht so bleiben. Es werde aktiv auf Mitarbeiterinnen zugegangen, wenn das Potenzial vorhanden sei. So wolle man das Potenzial der Frauen im Betrieb fördern. Die Laufbahnberatung findet im Rahmen des Beratungsangebotes "100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus" statt. So findet man, abgesehen von Human Resources, weitere Führungspositionen in weiblicher Hand: Etwa eine Schichtführerin in der Lackiertechnik, zwei weitere Schichtführerinnen seien Ausbildung. Die stellvertretende Qualitätsleitung ist ebenso weiblich, sowie eine Messtechnikerin und eine Montageleiterin.