In die Stiefel, fertig, los! So heißt es ab Freitag (25. November) im Arbeiterkammer-Saal Murau, wenn 25 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus dem Bezirk Murau mit dem „Gestiefelten Kater“ Premiere feiern. Die Geschichte der Brüder Grimm ist bekannt: ein Kater, der plötzlich sprechen kann, als ihm Stiefel angezogen werden. Und was er alles sprechen kann! Denn diesem Kater fallen die abenteuerlichsten Dinge über seinen Freund Hans ein. Basierend auf den Versionen von Charles Perrault und den Brüdern Grimm wird diese Inszenierung von Lukas Wachernig (Stadttheater Murau) nicht als Geschichte eines chancenlosen jungen Mannes erzählt, dem ohne viel eigenes Zutun durch die List und Tücke seines Katers der soziale Aufstieg gelingt. Vielmehr wird eine „Freundschaft zwischen zwei sehr unterschiedlichen Charakteren gezeigt, die sich als Außenseiter in einer feindlichen Umwelt bewähren und füreinander einstehen müssen, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist“, beschreibt Wachernig.