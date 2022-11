Am 25. November erleuchten Gebäude weltweit in dramatischem Orange: Anlass ist die UN-Kampagne "Orange The World", die seit 1991 auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht: vom 25. November, dem internationalen Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden, bis zum 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte. Landesweit engagieren sich die Soroptimistinnen, oder internationale Künstler wie Gottfried Helnwein widmen aufsehenerregende Kunstwerke dem Aufschrei, der durch ebendiese Aktion durch die Gesellschaft geht – oder zumindest gehen sollte. Danach wird es meist still um das Thema, was angesichts der 28 Femizide, die dieses Jahr in Österreich verübt wurden, einer gespenstischen Stille gleicht.