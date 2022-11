Frau Kogler, welche Kekse haben die meisten Kalorien, und welche die wenigsten?

KOGLER: Ich habe da einen anderen Zugang: Es kommt nicht auf die Kalorien an, sondern auf den Genussmoment. Man soll sich gönnen, was einem schmeckt. Das Kalorienzählen wird eher zum Problem: Man greift zur Windbäckerei, denkt aber trotzdem an Butterkekse. Das funktioniert nicht. Daher ist es besser, bewusst und achtsam zu genießen. Die Moralisierung von Lebensmitteln ist passé. Es kommt immer auf die Menge an, die man isst. Auch in Erwachsenen stecken kleine Kinder - wenn man sich etwas verbietet, isst man es erst recht. In meinem Buch finden sich einige Keksrezepte - Linzer Kekse, Nussecken. Ich habe das Grundrezept für Mürbteig leicht abgeändert - mit Öl anstatt Butter, denn es geht auch ohne. Daraus lassen sich auch Vanillekipferl oder Schokosterne formen. Ei kann man durch Apfelmus ersetzen - dann wird der Teig rein pflanzlich.

Birgit Kogler mit ihrem Erstlingswerk "Süß UND gesund?! Birgit backt's" © Maria Steinwender

Wie unterstützt man die Verdauung nach einem Festmahl?

Versuchen Sie, den Keksteller einmal anders zu gestalten - etwa, indem man einen Teil freilässt, der mit Mandarinen oder Walnüssen befüllt wird. So wird der Keksteller zur vollwertigen Mahlzeit optimiert. Ballaststoffe bringen die Verdauung in Schwung. Bitte keinen Verdauungsschnaps, das verstärkt das Völlegefühl noch. Oder hinlegen: Das führt zu Sodbrennen. Ein Spaziergang hilft, durch Bewegung die Darmbewegung zu aktivieren.

Der Druck, über die Weihnachtszeit nicht zuzunehmen, ist bei vielen Jahr für Jahr groß. Müssen wir uns alles verbieten?

Grundsätzlich ist alles erlaubt, auch der Genuss. Genussmomente sollte man zelebrieren! Wer jedes Stück Keks achtsam isst, ist bereits mit einer kleinen Menge zufrieden. Die Sättigung wird anders wahrgenommen. Nehmen Sie regelmäßige Mahlzeiten zu sich, bewahren Sie Struktur. Drei Tage Fasten im Vorfeld bringt nichts.

Im Internet kursieren Trends wie "Almond Moms". Essen wird als "Cheat Meal" gebrandmarkt. Wohin führt das?

Das ist essgestörtes Verhalten - an einem "Cheat Day" ist alles erlaubt, danach nicht mehr. Dieses "ich darf, ich darf nicht" ist schädigend. Viele Erwachsene können kein Sättigungs- oder Hungergefühl mehr wahrnehmen. Essen als alleinige Tätigkeit gibt es nicht mehr: Essen mit dem Smartphone in der Hand... Wer achtsam isst, ist achtsam mit sich selbst. Gerade in der besinnlichen Jahreszeit kann Essen ein Urlaub vom Alltag sein: Den Tisch schön decken und das Festmahl zelebrieren.