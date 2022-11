"Die Berge sind unsere Partner", sagt Karl Fussi, Sprecher des "Mur-Mürz Top Skipass" und Geschäftsführer des Skigebietes Kreischberg-Lachtal. Was 1995 in der Region Murau begann, ist heute ein nahezu steiermarkweites Erfolgsprojekt: 13 Skiberge reihen sich von der Turrach über das Murtal bis zum Semmering in die Riege des "Mur-Mürz Top Skipass" ein. Als neues Mitglied in der Ski-Familie wurde die Mariazeller Bürgeralpe begrüßt.