Der Judenburger Hautplatz beherbergt eine E-Ladestation, worüber die Akkus von E-Autos geladen werden können. Soweit der logische Sachverhalt, möchte man meinen. Unlängst beobachtete ein Passant, wie ein Auto in der Fußgängerzone geladen wurde. "Die Ladung erfolgte an der 220-Volt-Steckdose, an welcher offensichtlich keine Verrechnung erfolgt", so der Beobachter, welcher sich weiters fragt: "Wie ist es möglich, rechtskonform mit einem Auto zu dieser E-Ladestation zu gelangen? Ist diese E-Ladestation als öffentliche und kostenlose E-Ladestation für Autos gedacht? Wie sieht die Stadtgemeinde Judenburg diese Situation?"

Befahren der Fußgängerzone nicht erlaubt

Helfried Kreiter vom Umweltreferat der Stadtgemeinde Judenburg erklärt, dass die besagte Ladestation am Hauptplatz "für Fahrräder und für ein Mietauto gedacht" ist. "Der Pkw verstößt gegen die allgemeine Verkehrsregelung. Das Befahren der Fußgängerzone mit einem Pkw ist nicht erlaubt", so Kreiter. Gratis Strom tanken ist also technisch möglich, jedoch nicht zulässig.

Das Hinweisschild in der Fußgängerzone © KK

Die Ladestation sei bereits seit einigen Jahren installiert, bisher habe es keine derartigen Zwischenfälle von "wildem Tanken" gegeben. Bauliche Maßnahmen, welche das Befahren verhindern würden, seien derzeit nicht geplant, da, wie bereits erwähnt das Fahren oder Parken in der Fußgängerzone ohnehin verboten sei. Für diesen Bereich sei laut Kreiter jedoch im nächsten Jahr eine Neugestaltung geplant.