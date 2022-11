In Reaktion auf den Personalmangel in der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus Knittelfeld kommt es voraussichtlich zu einer weiteren Einschränkung des dortigen Versorgungsangebotes. Die Knittelfelder Intensivstation soll vorübergehend zu einer sogenannten "Intermediate-Care"-Station herabgestuft werden. Laut Michael Jagoditsch, Ärztlicher Direktor des Murtaler LKH-Verbundes, bedeutet das in der Praxis: Patienten, die länger als 48 Stunden künstlich beatmet werden müssen, werden an andere Standorte verlegt. In den meisten Fällen soll das Krankenhaus Judenburg aushelfen.