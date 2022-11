Herr Fritz, am Sonntag (6. November) beginnt in Ägypten die 27. Weltklimakonferenz. Wagen wir zu diesem Anlass eine Bestandsaufnahme: Wie steht es aus Ihrer Sicht um Klimaschutz und Energiewende in der Region Murtal und Murau?

ERICH FRITZ: Ich würde sagen, es ist schon gewaltig viel passiert. Im Bezirk Murau gibt es 45 Biomasseheizwerke und 89 Wasserkraftwerke. Im Murtal wurde zum Beispiel der Tauernwindpark errichtet, die Abwärme der Zellstoff Pöls wird sinnvollerweise zum Heizen genutzt. Vielerorts wurden Beleuchtungsanlagen auf LED umgestellt. Da sind tolle Projekte dabei. Aber wir sind in der Region auch mit Ressourcen gesegnet und wir befinden uns noch mitten im Umbruch.

Wo sehen Sie auf der anderen Seite Versäumnisse?

Versäumnisse sehe ich nicht. Aber klar ist: Mit weniger Widerstand von Projektgegnern wäre sicher noch mehr weitergegangen. Dass sich teilweise sogar Umweltschutzorganisationen so gegen Energie-Projekte sperren, kann ich kaum nachvollziehen.

Sonnenstromanlagen auf Freiflächen und die Auswirkungen von Wasserkraftwerken auf den Lebensraum von Tieren und Pflanzen sorgen immer wieder für Kritik. Soll aus Ihrer Sicht trotzdem weiter ausgebaut werden – und zwar in einer Region, die für ihre landschaftliche Schönheit bekannt ist?

Ganz klar ja. Aus zwei Gründen. Erstens: Die noch bestehenden Abhängigkeiten im Energiebereich – ob von Russland oder vom Nahen Osten ist fast schon egal – sind extrem problematisch. Und zweitens: Die durch den Klimawandel bedingten Extremwetter-Ereignisse wie Überschwemmungen oder Trockenheit samt Waldbränden sind viel schlimmer als die Eingriffe in die Landschaft. Das ist die wahre Bedrohung. Und was mich schon verwundert, ist, dass zwar jedes Windrad ein Problem zu sein scheint, bei Industriehallen und so weiter beschweren sich aber die wenigsten. Trotzdem soll man natürlich möglichst sorgsam mit der Natur umgehen.

Viele Leute meinen allerdings: In unserer verhältnismäßig kleinen Region könne gegen ein globales Problem ohnehin kaum etwas bewirkt werden. Was antworten Sie darauf?

Wir Österreicher haben pro Kopf einen größeren CO₂-Fußabdruck als Chinesen oder Inder, also die Bewohner jener Staaten, denen gerne ausgerichtet wird, sie sollen zuerst mit dem Klimaschutz anfangen. Das Abschieben der Verantwortung ist nicht gerechtfertigt. Jeder muss seinen Anteil erbringen. Abgesehen davon können wir auch ganz konkret profitieren. Wenn zum Beispiel mehr E-Autos unterwegs sind, gibt es bessere Luft und weniger Lärm vor unseren Haustüren. Und erneuerbare Energieproduktion kann uns viel Wertschöpfung bringen.

Besonders heikel in der waldreichen Region: Das Heizen mit Holz gerät teils in Kritik. Zwar wird bei der Verbrennung nur jenes klimaschädliche Kohlendioxid ausgestoßen, das der Baum in den Jahren zuvor aufgenommen hat. Bis ein neuer Baum nachwächst, der wieder gleich viel CO₂ "aufsaugen" kann, vergehen aber viele Jahre. Wie sehen Sie die Debatte?

Dazu muss man sagen, dass das CO₂ auch dann in die Luft kommt, wenn die Bäume im Wald verrotten. Was zu beachten ist: Man soll nicht mehr Holz entnehmen, als nachwächst. Das ist in Österreich gewährleistet, aber nicht überall in Europa. Deswegen war das zuletzt auch Thema auf EU-Ebene. Besonders klimafreundlich ist das Bauen mit Holz: Da bleibt das CO₂ in Pfosten, Brettern und Platten gespeichert und zusätzlich kann ein neuer Baum nachwachsen.

Blicken wir noch nach vorne: Wie geht es in Sachen Klimaschutz und Energiewende in der Region weiter?

Ich nehme sehr intensive Bemühungen wahr. Wie die Kleine Zeitung ja berichtet hat, ist an der Grenze von Murau und St. Georgen am Kreischberg ein neues Wasserkraftwerk in Planung. In Judenburg entsteht als Ersatz für alte Wasserkraftwerke – wenn alles glattgeht – das neue Stadtkraftwerk. Auf dem Gebäude des Abfallwirtschaftsverbandes in Teufenbach-Katsch errichtet die Energiegenossenschaft "Murauer Greenpower" gerade eine große Photovoltaikanlage. Man hört von einigen weiteren Photovoltaikprojekten. Und nicht zu unterschätzen ist, wie viele Private derzeit auf Sonnenstrom, Heizungstausch und nicht zu vergessen Wärmedämmung setzen. In der Summe macht das viel aus.

Was die regionalen Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel anbelangt, klingen Sie optimistisch.

Wir sind sicher auf einem guten Weg. Aber es gibt noch viel zu tun.