Seit zwei Jahren ist Angelika Harrer Leiterin der Landjugend Steiermark. Die Weißkirchnerin wird dies auch noch mindestens ein Jahr bleiben, denn Neuwahlen finden erst im Oktober des kommenden Jahres wieder statt. Doch was macht eigentlich die Landjugend-Landesleiterin genau? "Wir organisieren im Team das Landjugend-Jahr, Landesentscheide werden geplant, wir sind Themen- und Ideengeber", erzählt die 24-Jährige. Die Organisation hält im Jahreslauf zahlreiche Veranstaltungen rund um Themen wie Sport und Gesellschaft oder Landwirtschaft und Umwelt ab.



Wer glaubt, dass die Mitglieder der Landjugend ausschließlich aus dem bäuerlichen Umfeld stammen, irrt. "Ich denke, das ist bei etwa der Hälfte der Fall", so Harrer, die selbst ebenfalls nicht aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommt. "Aber wenn man will, kann man viel darüber lernen", schmunzelt Harrer, für die die Landjugend eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung darstellt.