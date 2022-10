Am 24. September haben die Verkäuferin Jasmin Steiner und der Bierführer Patrick Rinder aus Schoberegg standesamtlich und kirchlich in Weißkirchen geheiratet. Die kirchliche Trauung wurde von Pfarrer Gerald Wimmer durchgeführt. Die Brautmutter überraschte das Brautpaar mit ihren beiden Freundinnen und dem Lied "Hoamat" von den Hollerstauden in der Kirche. Mit dabei waren ihre beiden Kinder Leonie (4) und Elias (2) sowie alle ihre Verwandten und Freunde.

Das Brautpaar mit Kindern © KK

Nach dem kirchlichen Segen gab es eine Agape und eine Maut vor der Kirche. Anschließend wurde im Gasthaus Stötzl, mit musikalischer Umrahmung durch die Hafendorfer, bis in die Morgenstunden gefeiert. Als Hochzeitsgeschenk gab es unter anderem ein Glücksschwein. Da sich Jasmin und Patrick in ihrem Haus am wohlsten fühlen, gab es keine Hochzeitsreise. Ihre Freizeit verbringen sie am liebsten mit der Familie, Patrick spielt außerdem Fußball bei SV Großfeistriz.

