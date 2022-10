Unter "Prachtvolle Jugendstil-Villa als Land-Refugium im Herzen der Steiermark" ist derzeit ein besonderes Objekt auf der Internetplattform Willhaben zu finden. Die Villa Ingeborg wird verkauft - ein Schmuckstück, deren Inneres in den vergangenen Jahren von Besitzerin Claudia Weindl liebevoll bis ins letzte Detail revitalisiert wurde. Dafür setzte Weindl auf alte und stilgerechte Materialien: Aus einem französischen Schloss stammt etwa ein offener Kamin im Salon, außerdem findet man im Esszimmer einen Kachelofen aus dem Jugendstil. Wunderbar auch die Eichenparkett-Böden oder das Badezimmer aus Carrara-Marmor. Die Raumhöhe liegt bei knapp 3,5 Metern, in die Beletage, also in die schöne Etage, führt die renovierte originale Jugendstil-Holzstiege.