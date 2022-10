Dass in Kärnten und Oberösterreich Zelte zur Unterbringung von Asylwerbern aufgestellt wurden und weitere Standorte in Betracht gezogen werden (wir berichteten), hat in den vergangenen Tagen bundesweit für Diskussionen und Spekulationen gesorgt. Zuletzt verbreitete sich auch das Gerücht, wonach in Judenburg - konkret im Ortsteil Murdorf - ein derartiges Zeltlager entstehen könnte. Die Kleine Zeitung hat sich daher bei den zuständigen Stellen erkundigt.