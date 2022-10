Zu größeren Umwälzungen kommt es aktuell am Strommarkt im Bezirk Murau: Wie exklusiv berichtet, stellt die "Elektrizitätswerk Mariahof GmbH" mit Jahresende ihre Stromlieferungen komplett ein. Circa 3500 Haushalte und Unternehmen in den Gemeinden Scheifling, Niederwölz, Teufenbach-Katsch, St. Lambrecht und Neumarkt verlieren somit in zweieinhalb Monaten ihren Stromanbieter.