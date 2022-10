Am Montag, 10. Oktober, wurden in der Alten Aula in Graz die "Zukunftsgemeinden 2022" ausgezeichnet: Das zivilgesellschaftliche Engagement, das auf einem aktiven Mitdenken, Mitreden und Mitgestalten beruht, stand diesmal im Zentrum des Wettbewerbs. Es ging um Bürgerinnen und Bürger, die in ihrer Gemeinde initiativ sind und sich meist auf ehrenamtlicher Basis für das Gemeinwohl einsetzen.