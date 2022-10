In fünf Jahren, 2027, sollen die Arbeiten für den Lückenschluss der S 36 starten - also für den vierspurigen Ausbau von Judenburg bis St. Georgen. Es ist das letzte Teilstück der S 36, Murtal Schnellstraße, das gebaut werden soll. In den vergangenen Jahren wurde die S 36 in zwei Abschnitten von St. Georgen ob Judenburg bis Unzmarkt-Frauenburg ausgebaut.