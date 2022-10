Der massive Personalmangel in der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus in Knittelfeld und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung lassen einmal mehr die Wogen hochgehen. Seit Wochen ist rund die Hälfte der Betten in der Abteilung gesperrt. Am Dienstag, 4. Oktober, wurde zudem bekannt, dass Rettungstransporte aus Personalmangel abgewiesen werden mussten (wir berichteten). Eine Situation, die sich laut Kages wiederholen könnte. Wir haben politische Reaktionen zur Causa eingeholt: