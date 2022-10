Das war los in der Region

So feierte das Murtal am Wochenende in den Oktober

Fotos, Fotos, Fotos. Der Oktober wurde in Murtal und Murau feierlich begrüßt: Egal ob Erntedank- oder Oktoberfest, Feuerwehrfest, Ausstellungseröffnung - für jeden Geschmack war etwas dabei. Hier die Nachlese mit Bildern.