Der Ausbau erneuerbarer Energie in der Region Murtal-Murau schreitet weiter voran. Am Mittwoch, 28. September, luden die Stadtwerke Judenburg – als Eigentümer und Betreiber – zur "feierlichen Eröffnung" einer der bisher größten Fotovoltaikanlagen der Region. Errichtet wurde diese im Bereich Feistritzgraben in der Gemeinde St. Peter ob Judenburg vom Ennstaler Unternehmen Eco-Tec. Der circa 3,5 Millionen Euro teure Sonnenstrompark mit zwei Hektar Modulfläche soll ab sofort Elektrizität für rund 1300 Haushalte liefern.