Am 27. November ist erster Adventsonntag. Liebhaber von Punsch, Keksen und Kunsthandwerk haben also noch genügend Zeit, um sich auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen. Für Veranstalter von Adventmärkten aber tickt die Uhr: Wird es heuer Pandemie-bedingte Einschränkungen geben, oder gar wieder ein Verbot? Und wie geht man mit den explodierenden Energiekosten um? Wir haben uns in den Bezirken Murtal und Murau umgehört.