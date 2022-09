Nach einer wunderschönen standesamtlichen Trauung im Blasmusikmuseum haben sich Sabrina Lassacher und Burkhard Plank in der Stadtpfarrkirche Oberwölz das Ja-Wort gegeben. Gefeiert wurde im Gastgarten und Festsaal des Gasthofes Oberer Bräuer. "Der Wettergott war auf unserer Seite", so der Bräutigam. Denn genau an diesem Samstag ließ sich die Sonne blicken und der Regen der letzten Wochen machte eine Pause.

"Wir hatten einen wunderschönen und emotionalen Hochzeitstag mit unseren Familien und Freunden - dieser Tag wird in Erinnerung bleiben." Und die Familie wurde freilich auch in die Hochzeit mit eingebunden – so war beispielsweise der Bruder der Braut, Karl Lassacher, für die Fotos zuständig.

Kennengelernt hat sich das Brautpaar vor elf Jahren bei der Physiotherapie. Ihre gemeinsame Freizeit verbringen die beiden am liebsten sportlich. Im August 2021 ergänzte Sohn Oskar das Familienglück. Bei der bevorstehenden Hochzeitsreise – ein Wellnessurlaub – wird der aber zuhause gelassen, damit die frisch Vermählten "ein bisschen Zeit für sich alleine haben".